Concert DJUSU Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Essonne Bures-sur-Yvette, samedi 3 février 2024.

Concert DJUSU La musique est puissante, singulière et organique autour des danses et des chants de l’Ivoirienne Evelyne Mambo. Elle puise dans le highlife, la rumba et l’afrobeat, elle amène à la transe. Samedi 3 février, 21h00 Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Essonne Normal 13 €. Réduit 7 €

La guitare électrique d’Antoine Passet, le n’goni et les calebasses de Mathias Vaguenez tournent autour des danses et des chants de l’Ivoirienne Evelyne Mambo. La musique est puissante, singulière et organique. Elle puise dans le highlife, la rumba et l’afrobeat, elle amène à la transe. Un univers haut en couleurs et un groove imparable.

Restauration légère par l’Ajukoby à partir de 19 h 30

Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Essonne Rue Descartes 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France