Concert D'Jazz, 23 janvier 2023, Cosne-Cours-sur-Loire

Concert D’Jazz

Palais de Loire, Rue du Général de Gaulle, Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre

2023-01-23 – 2023-01-23

8 EUR

Nguyên Lê est l’un des guitaristes les plus virtuoses et créatifs du XXIe siècle, faisant vibrer la scène du jazz et de la world music française. Il a collaboré avec des musiciens majeurs du monde entier comme Michel Portal, Ornette Coleman, Ray Charles, Herbie Hancock, Youn Sun Nah… Chris Jennings s’est imposé ces dernières années comme sideman tant en Europe qu’à l’étranger aux côtés de Joachim Kuhn, Dhafer Youssef, David Linx, Macha Gharibian et bien d’autres. Depuis plus de dix ans, ces deux musiciens jouent ensemble dans diverses formations. Leur duo, comme une évidence, se nourrit de leurs multiples influences et expériences musicales, partageant tous les deux un son original et polyglotte. Rendez-vous à 20h30, salle du belvédère, au palais de Loire.

billetterie@djazznevers.com +33 3 86 57 00 00

