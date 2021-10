Concert – Djazia Satour Argenton-sur-Creuse, 4 décembre 2021, Argenton-sur-Creuse.

Dazia Satour, chanteuse franco-algérienne, explore la diversité des sons du monde : le mineur oriental se marie au blues, une valse à trois temps s’invite sur des rythmes du chaâbi algérois en se combinant à des ouds électrifiés et des percussions : bendirs d’Afrique du Nord se syncopent avec les riffs de banjos. C’est aussi une voix envoûtante, une variation libre en arabe ou en anglais entre influences musicales de sa terre natale et trip-hop, ballades pop et ragga.

Tradition et inventivité pour une artiste authentique

Djazia Satour, chant

Rémi d’Aversa, batterie, clavier et choeurs

Rabah Hamrene, choeurs et instruments traditionnels

Benoît Richou, guitare et choeurs

Concert de Djazia Satour à l’Avant-Scène.

