Concert Jazz manouche avec Django Desmond et Victoire Berthier. Tarif : 5€. Organisé par le comité des fêtes. Samedi 26 février 2022 – 21h – Salle des fêtes

