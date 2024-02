Concert DJ Set Tsunaboo Le Havre, vendredi 16 février 2024.

Concert DJ Set Tsunaboo Le Havre Seine-Maritime

Seynabou LeBec est une artiste passionnée par la musique, elle fusionne des éléments de ses origines sénégalaises avec différents styles musicaux tels que la House, l’Afro-House, l’électro et la trance. Cette combinaison de genres musicaux peut créer une expérience sonore unique et diversifiée, reflétant l’influence de ses racines culturelles tout en explorant la fusion avec des éléments contemporains de la musique électronique.

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 21:00:00

fin : 2024-02-16



