Concert DJ set Besançon, 14 juillet 2022, Besançon.

Concert DJ set

Place de la Révolution Besançon Doubs

2022-07-14 21:00:00 – 2022-07-14 02:00:00

Besançon

Doubs

EUR 0 0 Concert DJ set

Entre juin 2022 et mars 2023, la direction du Patrimoine Historique de la Ville de Besançon mettra

à l’honneur le XVIIIe siècle à travers une programmation culturelle éclectique.

21h : Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Un programme 100% Mozart, avec des airs d’opéra chantés par Isabelle Druet, (Les Noces de Figaro, Cosi fan tutte), la symphonie n°31… Sous la direction de Jean-François Verdier.

22h : Zerolex Ensemble + Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Les instruments acoustiques se mêlent aux textures des machines du groupe electro-jazz Zerolex Trio. Un monde en clair-obscur qui nous entraîne du haut des cimes aux

profondeurs aquatiques.

22h45 : Zerolex Trio

Machines, saxophone, contrebasse : voici la formule du Zerolex Trio, entre sonorités électroniques et influences jazz.

23h15 : DJ set Sorg

On ne présente plus le beatmaker et producteur bisontin Sorg. Entre son projet solo et son duo Hiphop avec l’américain Napoleon Maddox, Sorg officie aussi derrière les

platines en tant que DJ ! Hiphop, Electro, Afro, Soul…

aline.chassagne@besancon.fr

Concert DJ set

Entre juin 2022 et mars 2023, la direction du Patrimoine Historique de la Ville de Besançon mettra

à l’honneur le XVIIIe siècle à travers une programmation culturelle éclectique.

21h : Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Un programme 100% Mozart, avec des airs d’opéra chantés par Isabelle Druet, (Les Noces de Figaro, Cosi fan tutte), la symphonie n°31… Sous la direction de Jean-François Verdier.

22h : Zerolex Ensemble + Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Les instruments acoustiques se mêlent aux textures des machines du groupe electro-jazz Zerolex Trio. Un monde en clair-obscur qui nous entraîne du haut des cimes aux

profondeurs aquatiques.

22h45 : Zerolex Trio

Machines, saxophone, contrebasse : voici la formule du Zerolex Trio, entre sonorités électroniques et influences jazz.

23h15 : DJ set Sorg

On ne présente plus le beatmaker et producteur bisontin Sorg. Entre son projet solo et son duo Hiphop avec l’américain Napoleon Maddox, Sorg officie aussi derrière les

platines en tant que DJ ! Hiphop, Electro, Afro, Soul…

Besançon

dernière mise à jour : 2022-06-25 par