Concert DJ Mr Bongo + le Groove des familles Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert DJ Mr Bongo + le Groove des familles Ferme d’en Haut, 10 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert DJ Mr Bongo + le Groove des familles

Ferme d’en Haut, le vendredi 10 juin à 20:30

Depuis 1989, le collectif et label anglais Mr Bongo se spécialise dans l’incroyable âge d’or de la musique brésilienne, latine, africaine, le jazz, la soul et la musique psychédélique, pour en ressortir les meilleurs sons jamais enregistrés. Les diggers résidents de Mr Bongo (Graham Luckhurst, Gareth Stephens, Ally Smith et Ville Marttila) qui jouent uniquement à partir de vinyles, transportent ces sons sur les dancefloors du monde entier et diffusent chaque mois leur émission de radio, Mr Bongo Record Club.

Sur réservation, tarif 8€ ou 5€

Vendredi 10 juin 2022, 20h30 à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:30:00 2022-06-10T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Concert DJ Mr Bongo + le Groove des familles Ferme d’en Haut 2022-06-10 was last modified: by Concert DJ Mr Bongo + le Groove des familles Ferme d’en Haut Ferme d'en Haut 10 juin 2022 Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord