Chauny Aisne Chauny 2 2 Rendez-vous le 1er avril 2022 à 22h00 à la V Room à Chauny pour le concert du DJ Hefash. Âgé de 21 ans et résidant non loin de Paris, Hefash a décidé de lier ces deux passions à travers un spectacle unique au monde avec un réel show lumière ! Tarif : 2€ Informations au 03 65 31 00 01 Rendez-vous le 1er avril 2022 à 22h00 à la V Room à Chauny pour le concert du DJ Hefash. Âgé de 21 ans et résidant non loin de Paris, Hefash a décidé de lier ces deux passions à travers un spectacle unique au monde avec un réel show lumière ! Tarif : 2€ Informations au 03 65 31 00 01 +33 3 65 31 00 01 Rendez-vous le 1er avril 2022 à 22h00 à la V Room à Chauny pour le concert du DJ Hefash. Âgé de 21 ans et résidant non loin de Paris, Hefash a décidé de lier ces deux passions à travers un spectacle unique au monde avec un réel show lumière ! Tarif : 2€ Informations au 03 65 31 00 01 V Room

