2022-11-18

Finistre Brest Izellys est un trio (très) rock. Un peu pop. Et un peu folk… 100% de reprises des tubes interplanétaires et quelques découvertes sympas qui font dodeliner la tête de ceux qui en ont une bien faite ! Né au bout du monde, en pays d’Iroise, le trio izellYs est construit autour d’une passion commune : l’émotion transmise par la musique. De fil en aiguille, le groupe évolue et travaille de nouvelles compositions, insère de nouvelles sonorités à ses reprises qui sont toujours plus nombreuses. L’actualité, en Bretagne mais aussi dans le monde, inspire izellYs dans ses compositions. De fil en aiguille, le groupe évolue et travaille de nouvelles compositions, insère de nouvelles sonorités à ses reprises qui sont toujours plus nombreuses. Les reprises forment un ensemble allant des incontournables des 60-70’s à aujourd’hui :

(Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival…) à des tubes plus récents que nous voulons faire découvrir (Audioslave, The Temperance Movement, Incubus…). Les mélodies sont ainsi variées et soutenues par des rythmes calmes ou plus musclés. contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/programmation-concert-brest La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

