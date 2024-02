Concert d’Izaro Première partie Janus Lester Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz, samedi 6 avril 2024.

Izaro, étoiles de la musique pop Basque, à l’honneur des fêtes de la Saint-Jean en 2022, partage l’affiche en première partie avec le groupe Janus Lester, révélation de l’année 2022 au Pays Basque.

Izaro présentera pour l’occasion son 5ème opus Cerodenero . Elle y raconte un voyage intérieur et mêle poésie, métaphores à des rythmes pop, folk et électro. La chanteuse Bizkayenne montre ici son côté le plus brillant et le plus sauvage et séduit dès les premiers couplets.

– Première partie, Janus Lester Depuis la sortie de l’album Ez gaitzala loak harrapatu , le groupe, mené par le chanteur de Bera Jokin Pinatxo, se positionnent comme la nouvelle référence de la scène pop basque. 12.6 12.6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

Rue Martin Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie.culture@saintjeandeluz.fr

