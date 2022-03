Concert DiVin à la Cité du Train Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Concert DiVin à la Cité du Train Mulhouse, 18 mars 2022, Mulhouse.

2022-03-18 19:00:00 – 2022-03-18 20:30:00

Mulhouse Haut-Rhin EUR L'Orchestre symphonique de Mulhouse vous propose une plongée au coeur de l'univers musical de Schubert dans le décor magique et original de la Cité du Train. 8 musiciens joueront pour vous au coeur des locomotives, avant une dégustation de vin, toujours dans le décor du musée.

