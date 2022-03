Concert Disney Épouville Épouville Catégories d’évènement: EPOUVILLE

Épouville Seine-Maritime Épouville Retrouvez les musiques de Disney, de Mary Poppins à la Reine des Neiges, interprétées par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne et Aude Mesas au chant. Le dimanche 20 mars à 16h, à la salle Grimaux.

Spectacle gratuit pour petits et grands enfants (contrôle du pass sanitaire).

Durée : 1h.

