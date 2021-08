Penvénan Penvénan Côtes-d'Armor, Penvénan Concert Disfrutar, musiques espagnoles Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Concert Disfrutar, musiques espagnoles Penvénan, 17 août 2021, Penvénan. Concert Disfrutar, musiques espagnoles 2021-08-17 – 2021-08-17 Chapelle Saint-Nicolas Buguélès

Penvénan Côtes d’Armor assobabil@orange.fr +33 6 81 53 23 71 http://www.ingrid-blasco.com/spectacles/disfrutar/ dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Autres Lieu Penvénan Adresse Chapelle Saint-Nicolas Buguélès Ville Penvénan lieuville 48.83841#-3.27977