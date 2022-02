Concert : Dirty Deep + Dom Ferrer Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Concert : Dirty Deep + Dom Ferrer Salle Mosaic, 15 avril 2022, Lisieux. Concert : Dirty Deep + Dom Ferrer

Salle Mosaic, le vendredi 15 avril à 21:00

### DIRTY DEEP Heavy Grunge Blues. Dirty Deep s’apprête faire couiner ce blues de junk-joint des temps modernes, à la fois fidèle à la tradition et grungy, fait pour la danse et l’électrochoc. ### DOM FERRER Blues Rock. Français ayant passé une grande partie de sa vie aux USA, il a dans le sang la musique du Sud, le blues et le rock.

Tarif réduit : 3.50€ / Plein tarif : 6.50€

Le 15 avril à 21h, l’ambiance sera au blues à Mosaic ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Salle Mosaic Adresse 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Salle Mosaic Lisieux Departement Calvados

Salle Mosaic Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Concert : Dirty Deep + Dom Ferrer Salle Mosaic 2022-04-15 was last modified: by Concert : Dirty Deep + Dom Ferrer Salle Mosaic Salle Mosaic 15 avril 2022 Lisieux Salle Mosaic Lisieux

Lisieux Calvados