CONCERT : DIRTY BOOTZ Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

CONCERT : DIRTY BOOTZ Clermont-l’Hérault, 26 mars 2022, Clermont-l'Hérault. CONCERT : DIRTY BOOTZ Clermont-l’Hérault

2022-03-26 – 2022-03-26

Clermont-l’Hérault Hérault Ces bottes, ils sont deux à les porter : Geoffray Aznar (guitares, chant) et Valentin Sanchez (batterie). Deux qui sonnent comme quatre ! Parce que Dirty Bootz, c’est la puissance d’une guitare fuzz jouée fort et d’une rythmique âpre, brutalement réglée sur la cadence des chaînes de montage, des roues mordant l’asphalte d’une route oubliée…

