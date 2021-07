Paris Musée de la vie romantique Paris Concert d’instruments à vent Musée de la vie romantique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de deux groupes d’étudiants du conservatoire à Rayonnement régional de Paris : un quintette et un sextuor d’instruments à vent (hautbois, basson, clarinette, flûte traversière, cor). **Programme :** ANTONIN DVOŘÁK (1841 – 1904), _Quatuor_ « américain », version quintette à vent. LEOŠ JANACEK (1854 – 1928), _Mladi_, sextuor Dans la cour du musée Concert de deux groupes d’étudiants du conservatoire à Rayonnement régional de Paris : un quintette et un sextuor d’instruments à vent (hautbois, basson, clarinette, flûte traversière, cor). Musée de la vie romantique Hôtel Scheffer-Renan – 16 rue Chaptal 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris

