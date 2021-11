Concert d’inauguration des festivités de Noël Obernai, 21 novembre 2021, Obernai.

2021-11-21 15:00:00 – 2021-11-21 16:00:00

Obernai 67210 Obernai

EUR Le Collegium Cantorum de Strasbourg et son chef de choeur Nicolas Jean vous proposent un concert de Noël.

Créé en 1986 par Erwin LIST, cet ensemble vocal d’une quarantaine de chanteurs est reconnu comme un interprète majeur de l’art polyphonique en Alsace.

Au programme du concert vous trouverez des œuvres de Mendelssohn (psaume 42), Berlioz (l’adieu des bergers), Rutter (Christmas Lulleby), Bruckner (ave Maria) et Brahms (deutsches requiem, mvt 1). La chorale sera accompagnée au grand orgue et à l’orgue de choeur par ses deux organistes : Christopher Luckett et Laurent Boetzlé. Port du masque et pass sanitaire demandés.

Plateau en faveur d’Obern’aide et des Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn.

+33 3 88 95 64 13

