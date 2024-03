Concert dinatoire Harpe celtique Résidence Les Jardins d’Ahna Dinan, vendredi 22 mars 2024.

Concert dinatoire Harpe celtique Résidence Les Jardins d’Ahna Dinan Côtes-d’Armor

La résidence séniors « Les Jardins d’Ahna » propose des activités ouvertes aux personnes extérieures à la résidence

Concert de harpe celtique suivi d’un cocktail dinatoire.

Née en plein cœur du Morbihan, Virginie Le Furaut vous embarque pour un concert inspiré de chants et et danses traditionnels. Elle compose et improvise avec un rythme, une puissance et une ornementation qui n’appartiennent qu’à elle. Après avoir accompagné Nolwenn Leroy jusque sur la scène de l’Olympia pour sa tournée Bretonne , elle sort

son premier album de harpe celtique “Eau de l’Ame” en 2018.

Sur réservation. Places limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 17:30:00

fin : 2024-03-22

Résidence Les Jardins d’Ahna 24 Rue du Bas Bourgneuf

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne dinan@domitys.fr

L’événement Concert dinatoire Harpe celtique Dinan a été mis à jour le 2024-03-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme