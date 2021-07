Concert Dînatoire avec Koshka Moliets-et-Maa, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Moliets-et-Maa.

Concert Dînatoire avec Koshka 2021-07-11 19:30:00 – 2021-07-11 22:00:00 Place de la Mairie Fronton

Moliets-et-Maa Landes

EUR 15 15 BIENVENUE A MOLIETS ! C’est votre concert dînatoire chaque Dimanche à Moliets. Vous venez d’arriver ? Très bien ! On s’occupe du reste.Découvrez autour d’un repas traditionnel un groupe. Cette semaine : Koshka est un duo acoustique féminin original et très souriant! Elles jouent tour à tour de la basse, de la guitare, du ukulélé …et mêlent leurs voix pour reprendre à leur sauce des chansons de Bobby Mc Ferrin, Christine & the Queens, Rihanna, Elvis Presley…

En raison de la Covid-19 : Places limitées et port du masque obligatoire

