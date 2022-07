Concert dînatoire

Concert dînatoire, 17 juillet 2022, . Concert dînatoire



2022-07-17 18:30:00 – 2022-07-17 16 EUR 16 Concert dînatoire années 60 et 70 avec les plus grands tubes d’Hervé Villard animé par Stani Logann à l’Espace des Etangs, menu unique avec boissons, inscription avant le 1er septembre. Concert dînatoire agirensemble@gmail.com +33 6 11 01 85 09 Concert dînatoire années 60 et 70 avec les plus grands tubes d’Hervé Villard animé par Stani Logann à l’Espace des Etangs, menu unique avec boissons, inscription avant le 1er septembre. Agir Ensemble dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville