Concert d’improvisation à l’orgue Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Entraygues-sur-Truyère

Concert d’improvisation à l’orgue Entraygues-sur-Truyère, 12 juin 2022, Entraygues-sur-Truyère. Concert d’improvisation à l’orgue Eglise, place de l’Eglise Entraygues-sur-Truyère

2022-06-12 – 2022-06-12

Eglise, place de l’Eglise Entraygues-sur-Truyère Aveyron Entraygues-sur-Truyère EUR Voyage à travers les mots. Olivier Chabaud improvisera à l’orgue sur les mots proposés par le public en direct. OT Terres d’Aveyron

Eglise, place de l’Eglise Entraygues-sur-Truyère

dernière mise à jour : 2022-02-19 par OT Terres d’Aveyron

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Autres Lieu Entraygues-sur-Truyère Adresse Eglise, place de l'Eglise Ville Entraygues-sur-Truyère lieuville Eglise, place de l'Eglise Entraygues-sur-Truyère

Concert d’improvisation à l’orgue Entraygues-sur-Truyère 2022-06-12 was last modified: by Concert d’improvisation à l’orgue Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère 12 juin 2022

Entraygues-sur-Truyère