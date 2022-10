CONCERT DIMONÉ + BERTILLE, 9 décembre 2022, .

CONCERT DIMONÉ + BERTILLE



2022-12-09 – 2022-12-09

10 10 EUR Bertille et Dimoné se mêlent et s’entremêlent l’un de l’autre pour un concert unique.

Bertille, c’est un son, une humeur, une voix singulière, et le sensible comme étendard. L’élégance brute d’une chanson electronica, orchestrée et aux accents

saturés.

La plume de Dimoné caresse l’homme au plus près de l’os, cisèle le verbe avec finesse, au gré des jeux de mots et doubles sens.

D’une voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, il distille une poésie presque charnelle, posée sur une pop mélodique portée par les guitares.

Projet soutenu dans le cadre de la candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture, Montpellier 2028

Bertille et Dimoné se mêlent et s’entremêlent l’un de l’autre pour un concert unique.

culture@castries.fr https://www.helloasso.com/associations/printival/evenements/bertille-dimone

dernière mise à jour : 2022-10-05 par