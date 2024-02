Concert Diluvienne TARBES Tarbes, vendredi 8 mars 2024.

Concert Diluvienne TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Trio Polyphonique Chants traditionnels retriturés, vagabondages et compositions

« Nous présentons des chants, tantôt repris bruts, souvent réarrangés, parfois composés, pour ce qu’ils nous touchent et pour ce qu’ils nous permettent d’offrir.

Ces chants, nous les avons récoltés sur nos routes, toujours de bouche à bouche, avec leurs cohérences et leurs disparités. Du répertoire occitan aux archives militantes en traversant quelques hasards, notre set laisse la part belle à la contemplation et à la dérision.

Nous ouvrons également notre set à nos compositions. Toujours plus proches de nous, de nos sensibilités, de notre goût du sourire et de nos soulèvements. Nous portons une proposition ancrée dans les corps (nos voix sont seules et souvent sans amplification), ancrée dans les histoires (avec une attention portée au contexte culturelle qui a vu naître chaque chant) et ancrée dans nos vécus contemporains (en faisant infuser les thématiques qui nous sont chers dans notre travail d’adaptation).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

TARBES 4 bis Quai de l’Adour

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie communication@lagespe.com

