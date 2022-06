Concert – Dihay, 4 juin 2022, .

Concert – Dihay

2022-06-04 21:00:00 – 2022-06-04 00:30:00

2 ans après son EP « HUMBLE » DIHAY est de retour avec son projet: « un peu, beaucoup… »

Plus introspectif, plus sincère et plus assumé qu’avant DIHAY semble avoir trouvé son créneau entre plusieurs influences (rap, rock, pop, indie etc…). Après plusieurs années sans concerts il est enfin temps pour DIHAY de remettre le feu sur scène

