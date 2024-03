Concert Diego Imbert Quartet « Le Temps Suspendu » Salon de Musique Salon-de-Provence, mardi 2 avril 2024.

Après Porgy and Bess en 2021, enregistré avec Pierre-Alain Goualch et André Ceccarelli et Interplay en 2021 avec Alain Jean-Marie, sacré Disque de l’année par l’Académie du Jazz

20h Première Partie Atelier de l’IMFP dirigé par Philippe Petrucciani

Bruno Sallandrouze Batterie

Yves Roussel Basse

Michèle Pijolat Piano

Anaïs Cariou Guitare

Leila Boumendjel Chant



Restauration possible avec L’Oxy-Truck ;)

Info et Résa au ‭06 50 88 97 62



21h Le Quartet de Diego Imbert

Diego Imbert nous revient avec un répertoire original, composé sur mesure pour son quartet historique. Ce quartet pour lequel il avait composé successivement A l’ombre du saule pleureur (2009), Next Move (2011) et Colors (2015), trois albums regroupés en 2019 dans un coffret proposant également un album live inédit, réunit David El Malek au saxophone, Quentin Ghomari succédant à Alex Tassel au bugle et à la trompette et Franck Agulhon à la batterie.



L’instrumentation originale de ce groupe, inspirée par le premier quartet d’Ornette Coleman, a la particularité d’être sans instrument harmonique (piano, guitare), permettant à l’auditeur de combler cette absence grâce aux lignes mélodiques développées par les quatre musiciens. De nombreux concerts pendant toutes ces années ont également permis à ce groupe de développer un son bien spécifique.



David El-Malek saxophone ténor

Quentin Ghomari trompette et bugle

Franck Agulhon batterie

Diego Imbert contrebasse et compositions 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:00:00

fin : 2024-04-02 21:30:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

