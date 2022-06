Concert Die Zwei Hofemer

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 Concert du groupe «Die Zwei Hofemer ». En été 1993, deux amis d'enfance, Tobias Badstübner et Maik Ramsperger, fondent le duo « Die Zwei Hofemer ». Le groupe se déplace pour leurs représentations dans toute l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Tyrol du Sud, la France, l'Irlande et la Belgique. Leur grande polyvalence leur permet d'interpréter des airs allant de la polka aux derniers tubes à la mode. Grâce à leur naturel enthousiaste, ils se sont rapidement fait connaître bien au-delà des frontières de leur ville natale, Spaichingen. Leur devise est : « RIEN n'est plus beau que la musique en LIVE ! » Vous pourrez compter sur ces deux Sunnyboys pour mettre de feu sur le parvis du musée !! Ambiance fête de la bière – Ballermann – bonne humeur garantie Animation gratuite proposée dans le cadre des Vendredis de l'été de Bouxwiller Buvette et tartes flambées sur place dès 19h Tout public Lieu : Parvis du Musée du Pays de Hanau, 3 place du Château 67330 Bouxwiller Renseignements au 03 88 03 33 97 / www.bouxwiller.eu

