Concert : die Originale Saso Avsenik & seine Oberkrainer Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Concert : die Originale Saso Avsenik & seine Oberkrainer Rouffach, 22 mai 2022, Rouffach. Concert : die Originale Saso Avsenik & seine Oberkrainer Rouffach

2022-05-22 11:30:00 – 2022-05-22 17:00:00

Rouffach Haut-Rhin Rouffach EUR Profitez d’un déjeuner concert exceptionnelle avec le groupe Avsenik de Slovénie ! Au menu : Terrine et crudités Joue de boeuf Spätzle et légumes Forêt noire – café Profitez d’une après-midi exceptionnelle avec le groupe Avsenik tout droit venu de Slovénie pour leur unique date en France ! Repas-concert. Petite restauration proposée pendant le concert. +33 3 89 78 53 15 Profitez d’un déjeuner concert exceptionnelle avec le groupe Avsenik de Slovénie ! Au menu : Terrine et crudités Joue de boeuf Spätzle et légumes Forêt noire – café Rouffach

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rouffach Autres Lieu Rouffach Adresse Ville Rouffach lieuville Rouffach Departement Haut-Rhin

Rouffach Rouffach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffach/

Concert : die Originale Saso Avsenik & seine Oberkrainer Rouffach 2022-05-22 was last modified: by Concert : die Originale Saso Avsenik & seine Oberkrainer Rouffach Rouffach 22 mai 2022 Haut-Rhin Rouffach

Rouffach Haut-Rhin