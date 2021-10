Concert Die Cabine + The Ghost Towns Sainte-Bazeille, 19 novembre 2021, Sainte-Bazeille.

Concert Die Cabine + The Ghost Towns Le 180 Château Rouge 1687 porte de Gironde Sainte-Bazeille

2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-19 22:30:00 Le 180 Château Rouge 1687 porte de Gironde

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille

14 14 EUR Concert Die Cabine + The Ghost Towns à l’Espace 180

– “Die Cabine”:

Seb (Guitare, Chant) réunit Céline (Batterie, chœur), Robin (Guitare, Chœur) et Marko (Basse, Chœur). Après deux EP « Das Leben Ist Schön » (2018) et « Second » (2019), les quatre bordelais remettent le couvert avec l’album « For The End ».

– “The Ghost Towns” (en ouverture)à 20h30:

Duo guitare/batterie. Avec leurs deux voix envoûtantes, une guitare et une batterie oscillant entre légèreté en puissance, entre douceur et colère, ce duo saura créer en vous ce mélange de peur et d’attirance…

– Bar / Restauration à partir de 19h.

+33 6 28 33 54 10

