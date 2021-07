Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges CONCERT DICO TOMY / DIRTY PINK PYJAMA Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

CONCERT DICO TOMY / DIRTY PINK PYJAMA Raon-l’Étape, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Raon-l'Étape. CONCERT DICO TOMY / DIRTY PINK PYJAMA 2021-07-09 18:30:00 – 2021-07-09 20:15:00

Raon-l’Étape Vosges Tout l’été à Raon l’Etape, profitez à nouveau de moments festifs et agréables en plein air !

Déodation troubadour, guitare en bandoulière et langue sortie de la poche, Thomas Broyez affûte ses talents sur les scènes de la région depuis une demi décade, décrivant les scènes du quotidien à la manière d’un poète moderne avec des inspirations de Thiéfaine, Bashung, Mc Solaar ou Boby Lapointe.

En seconde partie de soirée, les Dirty Pink Pyjamas, 5 amis liés par une même passion se frottent à des standards du rock international et français qu’ils nuancent parfois d’une petite touche personnelle ! +33 3 29 41 66 67 Ville de Raon l’Etape dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Ville Raon-l'Étape lieuville 48.40603#6.84297