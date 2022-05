Concert DiciDailleurs, Chant Traditionnel-Opération Rigodon Librairie la Palpitante,Mens (38)

Concert DiciDailleurs, Chant Traditionnel-Opération Rigodon Librairie la Palpitante,Mens (38), 6 mai 2022, . Concert DiciDailleurs, Chant Traditionnel-Opération Rigodon

Librairie la Palpitante, Mens (38), le vendredi 6 mai à 21:00

![](https://ci5.googleusercontent.com/proxy/I0hP6d6aHCnyv9-ijPMl5Lo_VzZaGgzPW6MnWFMxMvtasjPHrcXhZH8OlaOGeiqiVwZuugrK90xNjTzsoEIHxV-BVA0t5KuXqk0CdwKDrQhSu58nzl3jtuCfX-3M5c1uB5Y8I17dN3PVYmz-eR1kSa52t9xzrw=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/47948709-2a2d-aaec-f88c-dfbba1be4a77.jpg) **DiciDailleurs** ***J’ai Fait un rêve*** est un concert de chansons issues de la tradition populaire, a capella ou en polyphonie.3 femmes, 3 hommes, 6 voix, pour faire résonner la poésie de ces polyphonies contemporaines. [Billetterie ici](https://www.helloasso.com/associations/cmtra/evenements/billetterie-operation-rigodon-du-5-au-8-mai-2022) Retrouver le [programme complet](https://cmtra.org/Nosactions/Actionculturelle/1441_OpyrationRigodon/1457_OpyrationRigodonlyvynement.html) de l’évènement Opération Rigodon qui aura lieu à Mens du 5 au 8 mai ! *source : événement [Concert DiciDailleurs, Chant Traditionnel-Opération Rigodon](https://agendatrad.org/e/36373) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 € / Gratuit – de 12 ans

avec DiciDailleurs Librairie la Palpitante,Mens (38) Librairie la Palpitante, 38710 Mens, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T21:00:00 2022-05-06T22:30:00

Détails Autres Lieu Librairie la Palpitante,Mens (38) Adresse Librairie la Palpitante, 38710 Mens, France lieuville Librairie la Palpitante,Mens (38)

Librairie la Palpitante,Mens (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//