Concert « Diane Tell en trio » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer, samedi 10 août 2024.

Concert « Diane Tell en trio » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer Calvados

« Faire à nouveau connaissance », « La légende de Jimmy » ou bien évidemment « Si J’étais un Homme »… Nombreux sont les tubes de Diane Tell qui résonnent dans nos têtes. Auteure-compositrice-interprète reconnue bien au-delà de son Québec natal, elle représente la chanson francophone à travers le monde !

Fille d’un médecin québécois et d’une professeur américaine, Diane Tell grandit à Val-d’Or où son père exerce en tant que chirurgien. À l’âge de 6 ans, elle intègre le Conservatoire de musique de Val-d’Or et débute l’apprentissage du violon. En 1972, elle apprend la guitare au sein du Conservatoire de Montréal.

Proches des musiciens de jazz et chanteuse dans des bars de Montréal, elle signe son premier album intitulé Polydor en 1977. En 1981, son titre Si j’étais un homme rencontre un véritable succès et la révèle au public français. La musicienne s’installe en France deux ans plus tard et collabore avec plusieurs artistes nationaux. En 1990, Michel Berger et Luc Plamondon lui offrent un rôle dans la comédie musicale La Légende de Jimmy.

À Londres, elle enregistre un nouvel album en collaboration intitulé Désir Plaisir Soupir qui paraît en 1996. Suivront les opus Popeline (2005), Docteur Boris & Mister Vian (2009), Rideaux ouverts (2012) et Une (2013). En parallèle, elle est à l’affiche de la comédie musicale Je m’voyais déjà en 2008. Elle reprend les chemins des studios en 2019, année de sortie de son album Haïku.

Aujourd’hui toujours en balade entre la Suisse, le Canada et la France, Diane Tell a l’esprit vagabond et énergique. Détentrice de six prix Félix, ses chansons furent intronisées au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2017.

Avec en première partie le groupe « Moyenne rig » (Nouveau-Brunswick)

Billetterie https://www.billetweb.fr/diane-tell-en-trio

rue de l’Edit Salle de l’Édit

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 20:30:00

fin : 2024-08-10 23:00:00



