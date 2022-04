Concert “Dialogues” L’ensemble La Française Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Drôme

Concert "Dialogues" L'ensemble La Française Comps, 14 juillet 2022, Comps.

2022-07-14 – 2022-07-14

Comps Drôme Comps EUR 10 Conversations galantes et amusantes; Sonates de Louis-Gabriel Guillemain

Aude Lestienne, traverso; Shihi Ono, violon; Marceau Deschamps-Segura et Jean Christophe Freche, comédiens. comps.h.concerts@gmail.com +33 6 70 42 12 40 Comps

