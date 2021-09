Balbronn Église romane et cimetière fortifié Balbronn, Bas-Rhin Concert « Dialogues exquis : l’œuvre de Wolfgang Carl Briegel » Église romane et cimetière fortifié Balbronn Catégories d’évènement: Balbronn

Église romane et cimetière fortifié, le samedi 18 septembre à 20:30

### Venez écouter l’ensemble Dulcius Melodia interpréter l’œuvre de Wolfgang Car Briegel. Aujourd’hui Wolfgang Carl Briegel (1626-1712) ne fait pas partie des compositeurs germaniques réputés. Il est pourtant, entre Schütz et Bach, un maillon important de la musique luthérienne, dans la mesure où il a un rôle considérable dans le développement du genre de la cantate (tout particulièrement celle en langue allemande – alors tout récemment inventée – dont il est l’un des plus actifs défenseurs). Il n’est ainsi pas surprenant que sa musique figure en première place dans les archives strasbourgeoises, fonds précieux dans lesquels l’ensemble Dulcis Melodia puise, depuis quelques années, afin de faire (re)découvrir le patrimoine artistique rhénan, dont de nombreuses pépites restent à révéler au public…

Gratuit. Entrée libre.

Venez écouter l'ensemble Dulcius Melodia interpréter l'œuvre de Wolfgang Car Briegel. Église romane et cimetière fortifié Place du Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn Balbronn Bas-Rhin

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

