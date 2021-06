Mougins Mougins Alpes-Maritimes, Mougins Concert Di Constanzo Quintet Mougins Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Mougins

Concert Di Constanzo Quintet Mougins, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Mougins. Concert Di Constanzo Quintet 2021-07-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-06 Vieux Village Place des Patriotes

Mougins Alpes-Maritimes Répertoire composé de reprises de standards de la musique jazz et groove… J.Zawinul, Horace Silver, Marceo Parker, Roy Hargrove, Herbie Hancock, etc. contact@scene55.fr +33 4 92 92 55 67 https://scene55.fr/ dernière mise à jour : 2021-02-09 par

Mougins Vieux Village Place des Patriotes