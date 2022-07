CONCERT D’HUGO KANT À LA MUSE’BROC Lodève, 22 juillet 2022, Lodève.

CONCERT D’HUGO KANT À LA MUSE’BROC

Square Georges Auric Lodève Hérault

2022-07-22 20:00:00 – 2022-07-22

Lodève

Hérault

Lodève

A ne pas manquer !

Véritable génie de la scène musicale française actuelle, producteur multi-instrumentistes, il apprécie les multiples influences (jazz, groove, hip hop, électro, musique classique…)

Virtuose de la flûte traversière, il compose et joue également au clavier, guitare, clarinette, batterie et sampler.

Il enchaîne les styles Trip-hop – Nu-Jazz et Downtempo

Durant sa longue carrière il aura réalisé des featurings avec des grands noms tels que Chinese Man – Degiheugi – Supachill ou encore Renegades of Jazz.

Entré libre – chapeau

+33 4 34 79 04 42 https://www.lamusebroc.com/

