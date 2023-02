Concert d’horizon musical Yzeur’espace Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure

Concert d’horizon musical Yzeur’espace, 12 mars 2023, Yzeure . Concert d’horizon musical Route de Montbeugny Yzeur’espace Yzeure Allier Yzeur’espace Route de Montbeugny

2023-03-12 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-12

Yzeur’espace Route de Montbeugny

Yzeure

Allier EUR 8 8 Concert de printemps d’horizon musical orchestre d’harmonie de la ville d’Yzeure +33 6 79 66 02 82 https://www.facebook.com/hm.ohvy Yzeur’espace Route de Montbeugny Yzeure

dernière mise à jour : 2023-02-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeure Allier Yzeur’espace Route de Montbeugny Ville Yzeure lieuville Yzeur’espace Route de Montbeugny Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Concert d’horizon musical Yzeur’espace 2023-03-12 was last modified: by Concert d’horizon musical Yzeur’espace Yzeure 12 mars 2023 Allier Route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier Yzeur’espace Yzeure

Yzeure Allier