CONCERT D’HIVER: STONE FAYA SOUND SYSTEM ET LMA – LOZ’POT ASSOS ET ODEC PRODUCTION Salle des fêtes Florac Trois Rivières, samedi 10 février 2024.

1ère partie: Stone Faya Sound System ( Reggae Dancehall, Nimes)

puis LMA (Chanson Hip- Hop )-Toulouse

LMA échange très tôt sa place sur les bancs de l’école pour celle des planches.

Il remplit des carnets d’idées et enregistre ses premiers morceaux…

Il remplit des carnets d’idées et enregistre ses premiers morceaux, remportant le Prix d’écriture Claude Nougaro à tout juste 16 ans.

Son talent pour la plume flirte nonchalamment avec le rap, la chanson et la pop, pour nous offrir des fragments de son odyssée, celle du « Petit Prince » (titre éponyme de son premier album qui vient de sortir.)

Des thèmes universels, des histoires vraies racontées à cœur ouvert et avec intensité, qui contrastent parfaitement avec ses productions rythmées et envoûtantes.

Inspiré par des artistes comme « Mac Miller », « Stromae » ou encore « Odezenne », il crée sa propre empreinte et se démarque rapidement en Occitanie.

Accompagné par son trio de musiciens, le jeune artiste prend feu à chacun de ses passages sur scène, embrasant avec lui les publics des salles et des festivals, à l’image du EHZ Festival 2022 devant plus de 4000 festivaliers ou en première partie de « Hervé » au Bolegason.

En trois ans LMA nous livre un triptyque d’EP Sonatine (2020), 31e Chambre (2021) et Mauvaises Fréquentations (2021), ainsi qu’une série de vidéos « Capsules » qui cumule des dizaines de milliers de vues sur ses réseaux. Désormais accompagné par R3dline (Blueline) et KAA Production, l’artiste enchainera en 2022 avec une tournée d’une vingtaine de concerts, préparant en parallèle la sortie de son premier 12 titres « Petit Prince » sortie prévue pour début 2023. EUR.

Salle des fêtes Place Saguenay

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10



