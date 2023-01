Concert d’hiver : Société de Musique Ilienkopf Metzeral Metzeral Metzeral Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Metzeral

Concert d’hiver : Société de Musique Ilienkopf Metzeral, 28 janvier 2023, Metzeral Metzeral. Concert d’hiver : Société de Musique Ilienkopf Metzeral Haut-Rhin

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28 23:00:00 Metzeral

Haut-Rhin Metzeral EUR Le grand concert d’hiver est le concert de gala annuel de la Société de Musique Ilienkopf. Il sera sous la direction de Jean Martin MEYER et d’Alfred RITTER. Cette année, il est intitulé “de la Bohème au swing”. Au programme entre autre : de la “Blosmusik” avec “Die Sonne geht auf”, de la variété avec “Il jouait du piano debout”, de la musique de film d’Anim avec “How to train your dragon” et du swing avec “Quand je vois tes yeux” et du Gunter Norris. Les élèves de l’école de musique et les IlienKids y participeront également et assureront la 1ère partie du concert avec un programme spécifique. Concert de Gala annuel de la Société de Musique Ilienkopf +33 3 89 77 66 27 Metzeral

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Metzeral Autres Lieu Metzeral Adresse Metzeral Haut-Rhin Ville Metzeral Metzeral lieuville Metzeral Departement Haut-Rhin

Metzeral Metzeral Metzeral Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metzeral-metzeral/

Concert d’hiver : Société de Musique Ilienkopf Metzeral 2023-01-28 was last modified: by Concert d’hiver : Société de Musique Ilienkopf Metzeral Metzeral 28 janvier 2023 Haut-Rhin Metzeral Metzeral, Haut-Rhin

Metzeral Metzeral Haut-Rhin