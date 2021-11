Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, Lot Concert d’hiver Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac

Lot

Concert d’hiver Labastide-Marnhac, 12 décembre 2021, Labastide-Marnhac. Concert d’hiver Labastide-Marnhac

2021-12-12 15:00:00 – 2021-12-12

Labastide-Marnhac Lot Labastide-Marnhac Concert à la salle des fêtes, organisé par l’Association Patrimoine et Culture. Pass sanitaire obligatoire. Image concert

Labastide-Marnhac

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac, Lot Autres Lieu Labastide-Marnhac Adresse Ville Labastide-Marnhac lieuville Labastide-Marnhac