Concert d'hiver 3 Avenue Aristide Briand Auditorium Karl Riepp Dole Jura

2023-01-20 20:30:00 – 2023-01-20 22:30:00

Auditorium Karl Riepp 3 Avenue Aristide Briand

Jura EUR Concert de musique classique.

Concert rencontre chorales.

– Allegria de Brochon-Fixin 21

– Allegria de Brochon-Fixin 21
​​​​​​​- Le Tourdion de Dole 39, contemporaine, du monde…
+33 3 84 79 79 79
https://www.sortiradole.fr/

