Bas-Rhin Sarre-Union Concert d’Hiver de la Philharmonie, 20h00 à la salle de spectacles du Centre socio-culturel.

Avec la participation de l’ensemble Saxs’ Union.

Entrée libre. Plateau. +33 6 71 61 18 55 Sarre-Union

