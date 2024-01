CONCERT D’HIVER Batterie Fanfare de la Côte Sauvage & Les Croq’Notes Salle des Fêtes Batz sur mer, dimanche 18 février 2024.

Début : 2024-02-18T15:30:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

La Batterie Fanfare de la Côte Sauvage vous convie à son 8ème concert d’hiver ! Au programme les Croq’Notes et la Batterie Fanfare invitent les Dégâts d’Chez Nous. Vous retrouverez des intemporels de la chanson française et internationale, des morceaux de batterie fanfare les plus grands classiques ainsi que quelques nouveautés, et le large répertoire de chants de marins et de folk celtique du groupe de la presqu’île, les Dégâts d’Chez Nous. Ce concert sera l’occasion de profiter d’un premier aperçu de ce que la Batterie Fanfare de la Côte Sauvage vous réserve pour ses 60 ans, qu’elle fêtera en mai 2024.

Entrée libre.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

