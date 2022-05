Concert d’Hëlga et Fuzeta / Festival soirées transats Carantec Carantec Catégories d’évènement: 29660

Carantec

Concert d’Hëlga et Fuzeta / Festival soirées transats Carantec, 19 juillet 2022, Carantec. Concert d’Hëlga et Fuzeta / Festival soirées transats Jardin du verger 4 rue pasteur Carantec

2022-07-19 – 2022-07-19 Jardin du verger 4 rue pasteur

HËLGA A la fois singulier et digne héritier d'une tradition scénique nationale, le groupe s'amuse des contrastes. Des compositions sur lesquelles glissent des textes poétiques, pour une atmosphère doucement mélancoliques. Des empreintes à Bashung, Noir désir, Thiéfaine ou encore Dominique A. FUZETA Fuzeta, groupe d'Indie rock vannetais repéré aux Transmusicales de Rennes, lauréats du prix Ricard Music Live, savant mélange d'arrangements doux et de déchaînements électriques.

