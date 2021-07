Beauvallon Beauvallon Beauvallon, Drôme Concert d’Hélène Piris, suivi d’une séance cinéma Beauvallon Beauvallon Catégories d’évènement: Beauvallon

Concert d'Hélène Piris, suivi d'une séance cinéma Beauvallon, 12 juillet 2021

Beauvallon Drôme Beauvallon 20h30 : Concert : Fallait pas l’énerver ! Hélène PIRIS revient avec une formule explosive : une bombe rythmique !



22h00 : Séance cinéma : Le Cri du Faucon – un film réalisé par Tyler Nilson – 2018 accueil@train-theatre.fr +33 4 75 57 85 46 http://www.train-theatre.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-14 par

