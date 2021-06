Concert d’Helena Recalde – Guinguettes du monde à Corbeil-Essonnes (91) le 3 juillet 2021 Les Guingetttes du monde, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Corbeil-Essonnes.

Bercée par les rythmes de la côte du Pacifique et les mélodies andines, Helena Recalde bassiste, contrebassiste et chanteuse équatorienne compose et écrit une musique chargée d’émotion, de son vécu et des histoires de son pays d’origine. Elle s’entoure de musiciens éclectiques et talentueux pour colorer ses compositions de jazz et d’improvisation. Son disque «Mójate» nous offre une musique métissée; du jazz aux rythmes afro-latins pour nous emporter dans un voyage au sommet des Andes. Ses textes évoquent les vallées de la cordillère, la maman qui soigne, la nostalgie de l’enfance, la joie des choses simples, le tout sur des airs de l’Amérique Latine et l’énergie qui caractérise cette musicienne qui mène son groupe par le groove de ses lignes de basse. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

entrée libre

Intervention d’Helena Recalde durant l’émission de radio en live – Ocora couleurs du monde – France Musique

Les Guingetttes du monde Quai Jacques Bourgoin 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T15:00:00