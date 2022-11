Concert d’harmonies Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Concert d'harmonies Valence, 17 décembre 2022

Drôme EUR 10 Conviés par le Centre Culturel de Fontlozier, l’Orchestre d’Harmonie Sainte-Cécile et l’Orchestre d’Harmonie de Tain-Tournon vous proposent un spectacle musical de grande qualité. +33 9 64 04 85 67 Maison des Syndicats de Valence 17 Rue Georges Bizet Valence

