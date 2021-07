Cornimont Cornimont Cornimont, Vosges CONCERT D’HARMONIES – AUBADES D’ÉTÉ Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges

CONCERT D’HARMONIES – AUBADES D’ÉTÉ Cornimont, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Cornimont. CONCERT D’HARMONIES – AUBADES D’ÉTÉ 2021-07-11 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-11 11:30:00 11:30:00 Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval

Cornimont Vosges Cornimont Concert de l’harmonie de Cornimont et La Bresse sur le thème de l’été. Repli sous le préau de l’école du centre si pluie. mairie@cornimont.fr +33 3 29 24 11 13 harmonie cornimont dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cornimont, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Cornimont Adresse Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Ville Cornimont lieuville 47.96349#6.83549