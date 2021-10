Concert d’Halloween à l’Intermédiaire: Insominds / Fleur. L’intermediaire, 31 octobre 2021, Marseille.

Concert d’Halloween à l’Intermédiaire: Insominds / Fleur.

L’intermediaire, le dimanche 31 octobre à 20:30

CONCERT D’HALLOWEEN = UN SHOT OFFERT SI TU VIENS DÉGUISÉ-E Pour Halloween, l’Intermédiaire prépare un concert bourré d’énergie de la scène metal locale Marseillaise et Aixoise. Line-Up : **INSOMINDS** Groupe de Nu-Metalcore Marseillais inspiré par Cane Hill, Polaris, Korn, Currents, Parkway Drive, Counterparts…. Dans la lignée de la nouvelle vague de Nu-Metal from France, Insominds expérimente le mélange des sonorité lourdes et groovy du Nu-Metal avec les sonorité plus mélodique et les breakdowns à se briser la nuque du Metalcore. [https://www.facebook.com/Insominds](https://www.facebook.com/Insominds) [https://www.instagram.com/insominds](https://www.instagram.com/insominds) [https://twitter.com/InsomindsBand](https://twitter.com/InsomindsBand) [https://discord.gg/sqgqhU2](https://discord.gg/sqgqhU2) **FLEUR**. FLEUR. Ça s’écrit en majuscule et avec un point à la fin FLEUR. C’est aixois FLEUR. Ne sait pas faire dans la dentelle FLEUR. Fait du birdcore, un style aussi volatile et étrange qu’un oiseau FLEUR. Est dérangeant FLEUR. Est un témoignage des dérives humaines FLEUR. C’est une voix tranchante FLEUR. C’est des musiciens puissant FLEUR. C’est un collectif de lanceur de parpaing FLEUR. Est mélodique FLEUR. Est rythmique FLEUR. Vous préviens FLEUR. N’est pas la pour compter les pommes Notre dernier clip disponible ici : [https://youtu.be/pPtNnjtADoc](https://youtu.be/pPtNnjtADoc) Notre premier EP “Painful Breathing” disponible sur toutes les plateformes: [https://album.link/y/PLNUFZVcBoiEjlcFIlatSejt9JXmgxgRrQ](https://album.link/y/PLNUFZVcBoiEjlcFIlatSejt9JXmgxgRrQ) Instagram : [https://instagram.com/fleurband_?igshid=iknlrqxyepao](https://instagram.com/fleurband_?igshid=iknlrqxyepao) YouTube : [https://youtube.com/channel/UCaddNu1_F6aeXqX-SpSxGZA](https://youtube.com/channel/UCaddNu1_F6aeXqX-SpSxGZA) PRIX LIBRE (5€ conseillé)

Prix libre (5€ conseillé)

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



