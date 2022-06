Concert d’exception au profit de la recherche contre le cancer Hôtel de Ville de Paris Paris 04 Catégories d’évènement: île de France

Les pianistes Alexandre Korovitch et Yannick Henry et le duo VerSus Duet, mené par Stéphane Logerot et Valérie Yeng-Seng, se mobilisent le lundi 20 juin 2022 pour un concert exceptionnel dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris au profit de la lutte contre le cancer. Première partie : Piano à quatre mains C’est encore élèves au conservatoire Darius Milhaud du 14ème arrondissement de Paris que Yannick Henry et Alexandre Korovitch forment leur duo en 2003. Né de la nécessité des examens de conservatoire, les deux pianistes se découvrent une affinité musicale forte et décident d’approfondir en dehors du cadre académique le répertoire, riche, du piano à 4 mains. C’est ainsi qu’ils participent à de nombreux concerts à Paris et en province en récital ou dans le cadre de programmes faisant intervenir d’autres formations. Deuxième partie : Stéphane Logerot et Valérie Yeng-Seng, VerSus Duet Stéphane Logerot, contrebassiste et Valérie Yeng-Seng, soprano, leaders de Quai N5 dans leur nouveau concept : VerSus Duet. Un Programme inédit et résolument original ou les hits de la musique pop se marient spectaculairement aux tubes de l’opéra ! Participation exceptionnelle de Sarah Nemtanu, violoniste & Romain Descharmes, pianiste. Le Comité de Paris, grâce au soutien de la Mairie de Paris organise un concert caritatif chaque année avec des artistes différents qui se mobilisent, toujours bénévolement. Ce concert est au profit du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer et l’intégralité des bénéfices sera reversée à un programme de recherche contre le cancer. Hôtel de Ville de Paris 3 rue Lobau 75004 Paris 04 Contact : https://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-comite-de-paris/evenements/un-concert-d-exception-pour-la-recherche-contre-le-cancer?_ga=2.58332202.1015488694.1653310682-1960658368.1626163158&_gl=1%2a10hwu9g%2a_ga%2aMTk2MDY1ODM2OC4xNjI2MTYzMTU4%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY1MzM4NTgwNy45Ny4xLjE2NTMzODU4MDguMA.. 01 45 00 99 18 cd75@ligue-cancer.net https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer75 https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer75 https://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-comite-de-paris/evenements/un-concert-d-exception-pour-la-recherche-contre-le-cancer?_ga=2.58332202.1015488694.1653310682-1960658368.1626163158&_gl=1%2a10hwu9g%2a_ga%2aMTk2MDY1ODM2OC4xNjI2MTYzMTU4%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY1MzM4NTgwNy45Ny4xLjE2NTMzODU4MDguMA..

