Concert : Déviation | Duo Nyckels Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 19 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris)

Concert de Nyckelharpa par le duo NYCKELS, avec Laurent Vercambre et Jean Darbois

Duo formé en 2016 par Laurent VERCAMBRE et Jean DARBOIS. Des racines communes, des parcours opposés, réunis par une passion partagée pour le Nyckelharpa. Le spectacle Déviation détourne les classiques de Bach à Satie, se joue des airs de l’Est, du Nord et de l’Ouest, se perd dans le Blues et se retrouve dans les chansons de partout et d’ailleurs !

Laurent VERCAMBRE a vécu 2 grandes aventures musicales et artistiques (Membre fondateur de Malicorne puis du Quatuor,) qui ont eu un fort retentissement durant les 40 dernières années, en France et dans le monde. Multi-instrumentiste (guitare, mandoline, bouzouki, violon, nyckelharpa, accordéon diatonique, chant), pratique depuis 40 ans le Nyckelharpa, (instrument traditionnel suédois à archet et clavier) et œuvre maintenant à le faire connaitre partout dans le monde.

Jean DARBOIS a démarré, mis entre parenthèses informatiques, puis réouvert une carrière musicale éclectique. Violoniste émérite de Bluegrass, Jazz (tournées en Europe et USA avec Tony Trischka, Bill Keith, Peter Rowan, Christian Séguret, Transatlantic, Jean-Marie Redon), banjoïste Old-Time et adepte du Nyckelharpa pour sa sonorité magique, apte à interpréter les musiques du monde.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

